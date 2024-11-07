Путин заявил, что обсуждать единую валюту БРИКС пока рано

На пленарной сессии «Валдая» президент России Владимир Путин подчеркнул, что страны блока пока не ставят себе цель создания общей валюты, сообщило РИА Новости.

Он объяснил, что для этого необходимо, во-первых, достичь более глубокой интеграции экономик и, во-вторых, улучшить качество экономик до такого уровня, чтобы они были сходны и совместимы по своим характеристикам и структуре.

Президент России охарактеризовал другие подходы как непрактичные и даже пагубные.

Ранее сообщалось, что западные банки всерьез восприняли идею Путина о платежной системе БРИКС. Они выразили обеспокоенность по поводу долгосрочного риска фрагментации мировой платежной системы на фоне геополитической напряженности.