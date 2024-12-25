Песков допустил обращение в суд из-за использования Западом замороженных активов РФ

То, что США передали Украине миллиард долларов из замороженных у РФ финансов, может стать поводом для судебного преследования. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Его точку зрения привел ТАСС.

По словам Пескова, все эти деньги украдены у России. Они были заблокированы совершенно незаконно, против всех правил и норм.

«Подобные незаконные действия, в том числе и перечисление этого миллиарда, конечно же, могут в перспективе стать поводом для нашего судебного преследования», — указал он.

Песков добавил, что российское правительство предпримет впоследствии шаги, чтобы защитить право на свою собственность.

Ранее о переводе миллиарда долларов из США в адрес Киева заявил украинский премьер-министр Шмыгаль. Деньги были отправлены из числа тех средств, которые получены в качестве доходов от заблокированных российских активов. Страны G7 пообещали отправить Украине ряд траншей на 20 млрд. долларов, при этом планируется изымать заблокированные деньги РФ.