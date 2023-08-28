Рабочие приступили к укладке асфальта на подходах к путепроводу на Октябрьском проспекте
Фото: [Минтранс МО]
Рабочие приступили к укладке асфальта на подходах к путепроводу на Октябрьском проспекте в Люберцах. Об этом говорится в сообщении подмосковного Минтранса.
Работы ведутся в рамках первого этапа реконструкции проспекта по поручению губернатора области Андрея Воробьева.
По словам зампреда областного правительства – главы Минтранса региона Алексея Гержика, скоро начнется укладка асфальта и на проезжей части сооружения. Затем на объекте начнут устанавливать ограждения и дорожные знаки, наносить разметку.
Степень строительной готовности объекта составляет уже 90%. Открытие движения запланировано на следующий месяц.
В рамках реконструкции проспекта также строят боковые проезды и подземный пешеходный переход на пересечении с Красной улицей.
Ранее Андрей Воробьев отметил важность федеральной поддержки в развитии транспортной системы региона.