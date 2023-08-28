Рабочие приступили к укладке асфальта на подходах к путепроводу на Октябрьском проспекте в Люберцах. Об этом говорится в сообщении подмосковного Минтранса.

Работы ведутся в рамках первого этапа реконструкции проспекта по поручению губернатора области Андрея Воробьева.

По словам зампреда областного правительства – главы Минтранса региона Алексея Гержика, скоро начнется укладка асфальта и на проезжей части сооружения. Затем на объекте начнут устанавливать ограждения и дорожные знаки, наносить разметку.

Степень строительной готовности объекта составляет уже 90%. Открытие движения запланировано на следующий месяц.

В рамках реконструкции проспекта также строят боковые проезды и подземный пешеходный переход на пересечении с Красной улицей.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность федеральной поддержки в развитии транспортной системы региона.