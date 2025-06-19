Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии

С 1 августа работающим пенсионерам сделают перерасчет пенсионных выплат, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

При перерасчете размера выплат будут учитываться: страховые взносы, перечисленные организацией, в которой трудится пенсионер, за последние 12 месяцев, дополнительный стаж, заработанный за тот же период.

Ранее было отмечено, что доходы российских домохозяйств растут, однако граждане этого не ощущают.

Благодаря этому у работающих пенсионеров увеличится количество пенсионных коэффициентов. Но прибавка будет незначительной: максимум 437 рублей, заключил эксперт.

Ранее депутат Мособлдумы Никитин объяснил, что нужно для получения максимальной пенсии.