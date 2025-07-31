Работодателям Подмосковья рассказали, как подать заявки на компенсацию расходов на охрану труда

До 1 августа работодатели могут подать заявку на компенсацию расходов на охрану труда в Отделение Соцфонда по Москве и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

С начала 2025 года финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях получили 694 работодателя Московского региона, общая сумма возмещенных расходов составила более 527,6 млн рублей. Предприятия и организации могут самостоятельно выбрать меры, на которые пойдут средства. Например, направить их на проведение периодических медосмотров, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение работников и не только.

В этом году в регионе упростили процедуру подачи документов, теперь для получения разрешения на возмещение средств достаточно заявления и плана финансового обеспечения предупредительных мер. Кроме того, они могут подать заявление в электронном формате через личный кабинет на портале госуслуг.

Узнать другие подробности по этому вопросу можно по номеру 8 (800) 100-00-01.

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