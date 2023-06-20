Работы по реконструкции завершили в свиноводческом комплексе в Подмосковье

В Минжилполитики Подмосковья подчеркнули, что застройщик ООО «СПФ Агро» уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию обновленного объекта. Площадь застройки составила более шестидесяти тысяч квадратных метров.

Отмечается, что в рамках реконструкции были построены здание доращивания поросят, пять переходных галерей, здание для отгрузки свиней, а также новая лагуна на шестнадцать тысяч квадратных метров. Ожидается, что реализация данного проекта позволит увеличить производство мясных продуктов в Подмосковье и поможет создать пятнадцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что открыть мобильную торговую точку в Подмосковье стало проще.