Раскол в ЕАЭС из-за iPhone: соседи России выступили против отмены сертификатов на импорт

Казахстан, Беларусь и Киргизия официально выступили против постановления, которое привело к массовым отменам документов соответствия и осложнило поставки продукции международных брендов, включая Apple и Nike. Представители профильных ведомств в Астане, Минске и Бишкеке направили обращения в Евразийскую экономическую комиссию, заявив о нарушении статей договора о ЕАЭС, гарантирующих свободное движение товаров.

Наиболее жесткую позицию занял Госстандарт Беларуси, назвав действия Москвы созданием искусственных барьеров, препятствующих сближению законодательств союза. В Росаккредитации на претензии соседей ответили зеркально. В ведомстве напомнили, что Казахстан и Беларусь внедрили практику блокировки иностранных сертификатов еще раньше российской стороны. Кроме того, российские специалисты подчеркнули, что нормативные акты уже прошли проверку в ЕЭК, которая не выявила нарушений союзного права.

На текущий момент ситуация создает риски для параллельного импорта электроники и одежды, так как прекращение действия сертификатов делает невозможным легальный ввоз партий товара на территорию России.

