Миротворцы в Газе: Казахстан и еще четыре страны направят войска в зону конфликта

На первом заседании «Совета мира» в США генерал-майор Джаспер Джефферс объявил список первых пяти стран, готовых направить свои воинские контингенты для стабилизации региона. В этот список вошли Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания. Операция начнется с Рафы на юге сектора Газа. Военные обеспечат безопасность, пока будет идти подготовка местной полиции.

Долгосрочный план предусматривает размещение 20 тысяч военнослужащих и подготовку 12 тысяч полицейских кадров. Египет и Иордания возьмут на себя роль образовательных центров для обучения новых сил правопорядка. Миссия будет расширяться «сектор за сектором», постепенно охватывая всю территорию. Для Казахстана это решение станет важным этапом в укреплении статуса активного участника международных миротворческих процессов, подтверждая готовность страны содействовать деэскалации в одном из самых нестабильных регионов мира.

Ранее Трамп продлил антироссийские санкции до 2027 года.