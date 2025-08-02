Раскрыт прогнозируемый статус международных карт Mastercard и Visa

Ведущий экономист Никита Кричевский в эфире радио Sputnik спрогнозировал критическое изменение статуса международных карт Visa и Mastercard для российских держателей. По его оценке, их эра в РФ подходит к завершению.

Эксперт пояснил, что отключение может проходить по двум сценариям. Первый — «тихий»: владельцы начнут массово получать уведомления о досрочном прекращении действия карт с запретом операций. Второй — радикальный: Visa и Mastercard одномоментно прекратят обслуживание всех карт, эмитированных или используемых в России. Причиной станет ужесточение санкционного давления и невозможность операторов работать в правовом поле РФ.

Любой из сценариев сделает невозможными платежи за рубежом, онлайн-оплату в иностранных магазинах и сервисах, а также снятие наличных за границей. Для внутренних операций угрозы нет благодаря системе СПФС и картам «Мир», но международная финансовая мобильность граждан резко сократится.

Экономист резюмировал, что даже без официального заявления компаний, держателям Visa и Mastercard стоит готовиться к поэтапной или внезапной блокировке и ускоренно переводить активные расходы на национальные платежные инструменты во избежание сбоев в расчетах.

Ранее сообщалось, что Центробанк пообещал установить «разумный» срок для замены Visa и Mastercard.