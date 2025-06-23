Раскрыт средний размер пенсии в России

По данным на 1 апреля 2025 года, средняя пенсия в России составила почти 23,5 тыс. руб.

Об этом со ссылкой на Социальный фонд РФ сообщает РИА Новости.

Точный размер средней пенсионной выплаты составил 23 448 руб. в месяц.

По данным на 1 января, он был ниже и составлял 23 175 руб. в месяц.

Число пенсионеров в России по данным на 1 апреля 2025 года составило более 40,9 млн человек.

Ранее сообщалось о том, что, по данным на 1 апреля 2025 года, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составляет 36,2 тыс. руб.