Стало известно, какую пенсию получают госслужащие

По данным на 1 апреля 2025 года, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составляет 36,2 тыс. руб.

Об этом со ссылкой на Социальный фонд РФ сообщает РИА Новости.

Работающие на пенсии госслужащие получают 36 934 руб., а неработающие — 36 120 руб.

Ранее сообщалось о том, что летом некоторых пенсионеров ждет денежный сюрприз. Так, пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, в июне получат право на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 8 907 руб. 70 копеек.