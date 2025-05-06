Раскрыт средний размер пенсии в России

По данным на 1 января 2025 года, средний размер пенсии в России составляет 23 175,17 руб. Об этом со ссылкой на Социальный фонд РФ сообщает РИА Новости.

В настоящее время на учете в системе Социального фонда состоит 41 169 796 пенсионеров.

33 379 424 человека получают страховые пенсии по старости, 2 193 963 являются получателями пенсии по инвалидности, 1 456 262 получают пенсии по потере кормильца.

Ранее сообщалось о том, что для определенных категорий граждан пенсии будут проиндексированы в два этапа: 1 июня и 1 августа.