Декан Виноградов напомнил, что с 1 июня повысят пенсии 80-летним россиянам

С 1 июня произойдет индексация пенсий для тех, кто достиг 80 лет в мае 2025 года, а также для людей, которым присвоят первую группу инвалидности, сообщил Вадим Виноградов, декан юридического факультета НИУ ВШЭ, агентству «Прайм».

Для этих групп населения предусмотрена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии. Размер ежемесячной доплаты составит 8 728 рублей 73 копейки. Как уточнил Виноградов, доплата за уход за пенсионерами будет равна 1 314 рублям.

«Общая сумма увеличения при условии оформления ухода за пенсионером составит 10 042 рубля 73 копейки ежемесячно», — отметил эксперт.

Он также проинформировал, что для проведения перерасчета не нужно обращаться в Социальный фонд России (СФР) — все будет сделано автоматически.

Ранее сообщалось о том, что Социальный фонд России подсчитан средний размер пенсионных накоплений россиян.