Раскрыт уровень роста стоимости бензина в Нижегородской области

Цены на топливо в России демонстрировали повышательную тенденцию в середине июля. Росстат зафиксировал рост стоимости бензина и дизеля в подавляющем большинстве регионов страны, включая Нижегородскую область. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Согласно последним данным Росстата, Нижегородская область оказалась регионом с самой высокой средней ценой на бензин во всем Приволжском федеральном округе. По состоянию на отчетный период, средняя стоимость литра топлива в регионе достигла 60,56 рубля. Детализация цен на середину июля показывает значительную разницу между марками: АИ-92 – 57,49 руб./л, АИ-95 – 62,20 руб./л, а премиальный АИ-98 и выше – 83,94 руб./л. Дизельное топливо реализовывалось по 68,29 рубля за литр.

Этот показатель существенно превышает не только соседей по ПФО, но и общероссийский уровень. Средняя цена литра бензина по стране на 21 июля составляла 60,86 рубля, что означает, что нижегородские автовладельцы платили за топливо больше среднероссийской цены.

Таким образом, Нижегородская область утвердилась как регион с наиболее дорогим бензином в Приволжье, причем разрыв с общероссийским значением подчеркивает особую тяжесть бремени цен на топливо для местных жителей и бизнеса. Данные Росстата подтверждают сохранение высокого ценового давления на потребителей в регионе.

Ранее министр энергетики Крыма Воронкин заявил о сдерживании цен на бензин в республике.