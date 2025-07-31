Раскрыт возможный объем сбора зерновых в Рязанской области в этом году

Рязанская область вступила в решающую фазу сельхозгода — стартовала масштабная уборочная страда, о чем объявил губернатор Павел Малков. Об этом сообщает издание 7info.

К уборке зерновых приступили с недельным опозданием из-за прохладного июня, однако сейчас темпы высоки — работы идут во всех районах. Лидируют хозяйства Александро-Невского, Сараевского, Сапожковского, Рязанского районов и Ряжского округа. Аграрии полностью оснащены: на полях уже трудятся свыше 950 комбайнов, а на пике кампании их число вырастет до полутора тысяч единиц. Топливное обеспечение также налажено.

Для координации усилий и оперативного решения вопросов губернатор поручил своему заместителю Александру Шаститко взять под личный контроль весь ход уборочной. Это должно помочь преодолеть последствия задержки и эффективно использовать технику.

При благоприятных погодных условиях аграрии Рязанщины планируют собрать впечатляющий урожай — примерно три миллиона тонн зерна и 500 тыс. тонн масличных культур, компенсировав поздний старт интенсивной работой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала сезона собрали уже почти 900 тонн ягод.