В Подмосковье с начала сезона собрали уже почти 900 тонн ягод

В Подмосковье с начала сезона аграрии собрали порядка 893 тонн ягод. О промежуточных итогах сбора урожая рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В 2025 году общая площадь культур в плодоносящем возрасте в регионе превышает 291 га. Урожай был собран почти с 91 га.

В Подмосковье выращивают клубнику, малину, голубику, смородину, вишню, крыжовник. Большая часть собранного урожая приходится именно на клубнику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по созданию в Кашире нового комплекса по переработке масленичных культур.