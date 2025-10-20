Раскрыта ситуация на российском рынке труда

По словам HR-специалиста Лины Ришатовой, на российском рынке труда набирает обороты тревожный феномен — «тихое выгорание». В отличие от открытых конфликтов, это состояние проявляется в апатичном выполнении обязанностей без энтузиазма и вовлеченности. Сотрудники механически выполняют задачи, теряя мотивацию из-за отсутствия признания со стороны руководства. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она отметила, что корень проблемы кроется в эмоциональном голоде. Для многих специалистов, особенно представителей поколения Z, ценность похвалы и признания их вклада часто превышает материальное вознаграждение. Когда руководство игнорирует эту потребность, у сотрудников развивается чувство ненужности, постепенно перерастающее в профессиональное истощение.

По мнению эксперта, последствия такого равнодушия оказываются разрушительными для обеих сторон. Сотрудник доводит себя до эмоционального выгорания и депрессии, что неизбежно сказывается на качестве работы и в конечном итоге приводит к увольнению ценного специалиста. Для компании же это оборачивается значительными финансовыми потерями — поиск и обучение нового сотрудника требует серьезных инвестиций.

Она подчеркнула необходимость менять управленческий подход: руководителям следует проявлять внимание к психологическому состоянию команды, проводить личные беседы и не пренебрегать профессиональной помощью корпоративных психологов. В современной бизнес-среде сохранение мотивированных сотрудников становится не просто гуманитарной задачей, а экономической необходимостью.

