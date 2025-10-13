В Рязани определили сферы с наиболее высокими зарплатами

В Рязанской области наблюдается устойчивый рост доходов населения, согласно последним исследованиям сервиса hh.ru. Региональный рынок труда демонстрирует положительную динамику — среднемесячная заработная плата приблизилась к отметке 70 тыс. рублей, что на 15% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает издание 7info.

Структура доходов раскрывает четко выраженную отраслевую специфику. Абсолютным лидером по уровню вознаграждения остается управленческий сектор, где представители высшего и среднего менеджмента получают в среднем 112,1 тыс. рублей. Незначительно отстает сфера автомобильного бизнеса с показателем 104,3 тыс. рублей, подтверждая статус одного из наиболее финансово привлекательных направлений для соискателей.

Транспортно-логистический комплекс занимает третью позицию в рейтинге, предлагая специалистам средний доход в размере 102,2 тыс. рублей. Традиционно высокие позиции сохраняет строительная отрасль и сектор недвижимости, где заработная плата достигает 98,8 тыс. рублей. Примечательно, что в пятерку лидеров вошли представители рабочего персонала с доходом 93,1 тыс. рублей, что отражает растущий спрос на квалифицированные кадры в производственной сфере.

Итогом анализа становится понимание формирующейся в регионе сбалансированной структуры занятости, где наряду с традиционно высокооплачиваемыми управленческими и коммерческими направлениями, существенный доход могут получать специалисты транспортной отрасли и квалифицированные рабочие. Такая динамика свидетельствует о разнообразном экономическом развитии региона и создании условий для профессиональной реализации в различных секторах экономики.

