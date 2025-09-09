Раскрыта ситуация с кадрами на IT-рынке в России

Российский IT-рынок переживает период заметной трансформации, которая ярче всего проявляется в изменении баланса спроса и предложения на специалистов разного уровня. Как отметила в эфире телеканала «Крым 24» руководитель кадрово-правового агентства Оксана Волкина, отрасль столкнулась с явным переизбыком молодых кадров.

Раскрывая суть проблемы, эксперт объяснила, что она связана с бумом обучения и массовой переподготовки в последние годы. Это привело к тому, что на рынок труда одновременно вышло огромное количество начинающих специалистов — джуниоров, что вызвало его очевидное пресыщение.

В то же время сохраняется устойчивый спрос на опытных профессионалов среднего и старшего уровня. Однако, как подчеркивает Волкина, даже для них острота дефицита несколько снизилась по сравнению с пиковыми значениями прошлых лет.

Ключевыми причинами сложившейся ситуации аналитики называют две основные тенденции. Во-первых, это естественное сокращение числа проектов и завершение многих стартапов, которые были традиционными точками входа для новичков. Во-вторых, активная автоматизация рутинных задач с помощью технологий искусственного интеллекта позволяет компаниям оптимизировать штат и меньше полагаться на труд молодых специалистов для выполнения простых операций.

По словам эксперта, рынок труда в IT движется в сторону большей зрелости и сбалансированности. Компании теперь могут быть более разборчивыми, а карьерный путь для новичков требует более серьезной подготовки и нетривиальных навыков, чтобы стать востребованным. Специалисты же с глубоким опытом остаются ключевым активом и продолжают определять развитие инновационных отраслей.

Ранее сообщалось, что аналитики и инженеры возглавили топ самых высокодоходных офисных профессий в РФ.