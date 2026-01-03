Раскрыто, как падение режима Мадуро в Венесуэле повлияет на Россию

Ситуация вокруг Венесуэлы создает для России двойную угрозу: политическую и экономическую. Такую оценку в беседе с «Нефтью и Капиталом» дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

С точки зрения экономических интересов России, как пояснил эксперт, наиболее выгоден сценарий, при котором Николас Мадуро остается у власти, а экспорт венесуэльской нефти остается заблокированным санкциями. Это позволит поддерживать цены на нефть на текущем уровне, что критически важно для доходов бюджета. Юшков отметил, что сейчас для России главная цель — стабильно получать доходы от нефтегазовой отрасли, а радикальное снижение цен было бы крайне негативным.

«Для нас сейчас главная цель — стабильно получать доходы от нефтегазовой отрасли. Вот когда закончится там СВО, тогда можно будет активно поучаствовать в перестройке нефтяного рынка, потому что это ударит по американцам. А сейчас, конечно, радикальное снижение цен для нас было бы крайне негативным», — заявил Юшков.

Основной риск, по мнению аналитика, заключается в другом развитии событий. Если Мадуро будет смещен и новый режим при поддержке США начнет наращивать добычу и экспорт, это может спровоцировать раскол в ОПЕК+. Страны картеля могут потребовать для себя аналогичных прав на увеличение добычи, что приведет к развалу сделки и обвалу мировых цен.

Также эксперт указал на опасный прецедент: действия США в Венесуэле могут быть использованы европейскими странами для активизации борьбы с российским «теневым флотом» в Балтийском море.

Напомним, что США нанесли авиаудар по столице Венесуэлы. В ходе короткого, но акта агрессии, был задержан Мадуро и его супруга. Об этом заявил Трамп, который обещал раскрыть подробности операции позже.