Раскрыто влияние холодной весны и жары на урожай в Крыму
В Минсельхозе Крыма рассказали о влиянии холодной весны и жары на урожай
Фото: [Медиасток.рф]
Аномальная погода нанесла удар по крымскому агросектору: урожай не досчитался 200 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. Как пояснил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, сезон стал «парадоксальным»: мягкая зима дала отличные всходы, но затем обрушившиеся весенние заморозки (особенно в апреле–мае) повредили зерновые и сады, задержав развитие растений. Ситуацию усугубил резкий переход к аномальной жаре, вызвавший у культур климатический стресс. Об этом сообщает «Крым 24».
Комбинация экстремальных перепадов температуры привела к значительному снижению урожайности.
Несмотря на урон от стихии, Кратюк отметил позитив: за последнее десятилетие существенно выросли уровень агротехники и оснащенность хозяйств. Использование современных высокопотенциальных сортов частично смягчило удар стихии, не позволив потерям стать катастрофическими.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала сезона собрали уже почти 900 тонн ягод.