Раскрыто влияние холодной весны и жары на урожай в Крыму

Аномальная погода нанесла удар по крымскому агросектору: урожай не досчитался 200 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. Как пояснил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, сезон стал «парадоксальным»: мягкая зима дала отличные всходы, но затем обрушившиеся весенние заморозки (особенно в апреле–мае) повредили зерновые и сады, задержав развитие растений. Ситуацию усугубил резкий переход к аномальной жаре, вызвавший у культур климатический стресс. Об этом сообщает «Крым 24».