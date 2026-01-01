Раскрыты четыре выгодных способа вложить деньги в 2026 году

Российский фондовый рынок вступает в 2026 год в фазе глобальной трансформации. После сложного 2025 года, когда индекс Мосбиржи просел на 4%, а рынок облигаций, напротив, показал взрывной рост (до 26% в корпоративном секторе), инвесторам приходится искать новые точки опоры. Главным драйвером текущего года станет ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ с 16% до 11–13%, пишет РБК . Это неизбежно приведет к падению доходности вкладов, заставляя обладателей даже небольших капиталов в 100 тысяч рублей выходить на биржу.

Для тех, кто ищет баланс между риском и прибылью, эксперты, опрошенные РБК, выделили четыре ключевых направления.

1. Облигации: игра на опережение Текущий момент — «золотое окно» для фиксации высокой доходности. Пока ставка ЦБ еще не достигла минимума, инвесторам стоит поторопиться. Основные стратегии:

Длинные ОФЗ (26238, 26253): покупка госдолга со сроком 10+ лет позволит заработать не только на купонах, но и на росте рыночной стоимости самой бумаги при снижении ставок.

Надежные корпораты: облигации компаний с рейтингом «А» и выше (ГТЛК, Новосибирская область). Они дают премию к доходности ОФЗ при сопоставимых рисках.

Важно: следует избегать компаний с долговой нагрузкой (Чистый долг/EBITDA) выше 2, чтобы не столкнуться с дефолтами.

«Их покупали все, в том числе те, кто никогда раньше этого не делал и торговал акциями. Доходности были впечатляющими, ликвидность выросла», — объясняет эксперт.

2. Акции: ставка на внутренний спрос и дивиденды Рынок акций сейчас находится на локальном дне, что открывает потенциал для «отскока» во второй половине 2026 года. В приоритете компании, которые выигрывают от импортозамещения и роста внутреннего потребления:

Технологии и финтех: «Яндекс», «Озон», «Т-Технологии» (бывший Тинькофф) и «Хэдхантер».

Дивидендные аристократы: «Сбер», «Транснефть» и МТС — стабильные плательщики с понятной бизнес-моделью.

Защитные активы: золотодобытчик «Полюс» и лидеры ритейла (X5).

3. Фонды денежного рынка: «умная парковка» Для тех, кто боится резких движений рынка, БПИФы денежного рынка остаются идеальным инструментом. В 2025 году они принесли инвесторам около 20% доходности.

Ликвидность: деньги можно вывести в любой момент без потери накопленных процентов.

Безопасность: защита капитала от волатильности и инфляции.

Тактика: эксперты рекомендуют использовать эти фонды как временное хранилище (кеш) для выжидания удачных моментов для покупки акций.

4. Золото: страховка от геополитики Золото остается классическим инструментом защиты от девальвации рубля и глобальной нестабильности. Оптимальная доля в портфеле — около 10%.

Биржевое золото (GLD/RUB): самый простой способ купить металл без лишних трат на хранение и экспертизу слитков.

Золотые фьючерсы: для тех, кто готов к активному управлению портфелем.

Плюсы: металл защищает портфель в периоды, когда ни акции, ни гособлигации не показывают желаемого роста.

Несмотря на оптимистичные прогнозы по снижению ставок, 2026 год несет в себе риски санкционной эскалации и неопределенности на рынке нефти. Единственной действенной защитой остается диверсификация: не стоит вкладывать все 100 тысяч в один актив. Разумным решением будет распределение средств между надежными ОФЗ, небольшой долей акций лидеров рынка и золотом, используя фонды денежного рынка как оперативный резерв.

Подчеркнем, что материал РБК ознакомительный и не является индивидуальной инструкцией. Стоит адекватно взвешивать риски, изучать фонды и, желательно, консультироваться с опытными инвесторами.

