Заправка подорожает? Акцизы на бензин и дизель с 1 января выросли в цене

С 1 января 2026 года в России вступили в силу очередные поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие плановое повышение акцизных сборов на автомобильное топливо.

Ставки выросли на 5,1%, что продолжает утвержденную ранее трехлетнюю фискальную политику. Так, акциз на тонну бензина экологического класса 5 поднялся с 17 088 до 17 959 рублей. Для дизельного топлива ставка увеличилась с 12 120 до 12 738 рублей за тонну.

Это повышение не является разовым, а заложено в бюджетном планировании на годы вперед. Согласно действующему законодательству, в 2027 году акциз на бензин вырастет еще на 4% — до 18 677 рублей за тонну, а в 2028 году достигнет 19 424 рублей. Аналогичный ступенчатый рост предусмотрен для дизеля: 13 248 рублей в 2027-м и 13 778 рублей в 2028 году.

Эксперты рынка сразу переводят эти цифры в понятную для потребителей логику: прямое влияние повышения акцизов на розничную цену одного литра топлива на заправках, по предварительным оценкам, может составить от 40 до 60 копеек в зависимости от региона и наценки сетей. Однако конечная стоимость формируется под влиянием большего числа факторов: мировых цен на нефть, курса рубля, логистических издержек и маржинальности самих АЗС.

Главный вопрос для рядового автовладельца — стоит ли ожидать резкого скачка цен в первые дни января? Аналитики энергетического рынка сходятся во мнении, что традиционного «новогоднего» подорожания, обусловленного исключительно ростом акциза, вероятнее всего не произойдет. Крупные сетевые заправочные станции часто работают по долгосрочным контрактам и имеют запасы топлива, закупленного по старым ценам.

