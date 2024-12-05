Сечин: мир является свидетелем наступления новой угольной эры

Мир наблюдает за началом новой эпохи угля, чему способствуют значительные инвестиции в ископаемые источники энергии. С таким заявлением выступил Игорь Сечин, президент «Роснефти», на Веронском Евразийском экономическом форуме, передает ТАСС.

Он привел в пример компанию «Гленкор», которая за последние два года получила 50% своего операционного дохода именно от угольной деятельности.

Сечин отметил, что переход на новые источники энергии требует изменений в реальной экономике, а не только в виртуальной. Увеличение доли возобновляемых источников требует предварительного решения вопросов, связанных с надежностью энергосистем, строительством хранилищ электроэнергии и управлением пиковыми нагрузками.

По его словам, именно поэтому наряду с высокой стоимостью возобновляемых источников Китай, который в настоящее время лидирует по производству чистой энергии, также устанавливает рекорды по строительству угольных электростанций.

Сечин подчеркнул, что исключение России из энергетического сектора, а также ограничения на использование доллара в международной торговле неизменно приведут к кризису в глобальной экономике.

Он отметил, что Россия обладает значительными и разнообразными природными ресурсами, что придаёт ей уникальное значение на мировой арене. Общая стоимость природных богатств страны составляет $100 трлн, что почти в два раза превышает аналогичный показатель США.

Сечин выражает мнение, что для улучшения уровня жизни в развивающихся государствах необходимо удвоение объемов мировой добычи нефти.

Ранее сообщалось, что в России с декабря отменяется экспортная пошлина на коксующийся уголь.