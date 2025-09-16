Раскрыты особенности женского предпринимательства в Крыму

В Крыму наблюдается значительная трансформация делового ландшафта, где женщины начинают играть ведущую роль. Согласно официальной статистике, которую привела руководитель центра «Мой бизнес» Алена Череп, более половины предпринимателей в регионе сегодня составляют именно женщины. Об этом сообщает «Крым 24».

Эксперт пояснила, что женский подход к бизнесу имеет свои отличительные черты. По ее словам, женщины-руководители часто демонстрируют более жесткую и решительную управленческую линию. Кроме того, для них характерен исключительно рациональный взгляд на ведение дел, способность четко прогнозировать цели и грамотно расставлять приоритеты для устойчивого развития компании.

По ее словам, такое преобладание женщин в предпринимательской среде способствует формированию более взвешенного и прагматичного делового климата в регионе. Их стиль управления накладывает отпечаток на всю бизнес-среду, потенциально влияя на ее стабильность и долгосрочное планирование.

Эксперт добавила, что крымский бизнес постепенно приобретает новое лицо, где женщины не просто участвуют, а активно определяют ключевые векторы развития местной экономики. Их вклад становится фундаментальным фактором для дальнейшего роста предпринимательства в Крыму.

