Мининвест Подмосковья: количество субъектов МСП увеличилось на 12 тыс.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье с начала текущего года выросло примерно на 12 тыс., передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В общей сложности сейчас в регионе насчитывается около 470 тыс. субъектов МСП. С каждым месяцем их число стабильно растет примерно на 3 тыс.

В числе подмосковных субъектов МСП — более 137 тыс. юрлиц и свыше 332 тыс. ИП.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать предприниматели, выпускающие продукцию для детей.