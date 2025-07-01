Раскрыты причины усиления контроля за банковскими операциями

С 1 июля 2025 года вступают в силу поправки в ст. 86 Налогового кодекса РФ и полномочия Росфинмониторинга, усиливающие контроль за денежными переводами физлиц. Так, ФНС теперь вправе инициировать проверку при подозрительных поступлениях на карты, а Росфинмониторинг получил право внесудебной блокировки переводов на срок до 10 дней при признаках нелегальных операций. При передаче дела в правоохранительные органы заморозка продлевается до 30 суток. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, на что нацелены указанные нововведения. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, прежде всего это борьба с теневой экономикой, то есть выявление серых зарплат, незадекларированных сделок и мошеннических схем. Также нововведения являются мерой противодействия отмыванию средств и финансированию преступной деятельности, включая терроризм. Помимо этого, поправки минимизируют риски для законопослушных граждан: личные переводы (помощь родственникам, подарки) не попадут под санкции, особенно при сопровождении комментарием к платежу.

Эксперт подчеркнул, что при этом новые меры создают двухуровневую систему финансовой безопасности: для ФНС — инструмент пресечения уклонения от налогов, для Росфинмониторинга — оперативный механизм против криминальных потоков. Таким образом, реформа не затронет рядовых граждан, но ударит по нелегальным схемам, укрепляя экономическую стабильность и безопасность.

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