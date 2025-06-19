В Госдуме подсказали, как не попасть под уголовку за передачу банковских карт

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству и председатель экспертного совета при комитете Алексей Говырин в беседе с RT напомнил о простых правилах, которые помогут не попасть в финансовые махинации и не стать фигурантом уголовного дела за дропперство.

Госдума ужесточает борьбу с финансовыми махинациями — в 2025 году вступают в силу поправки, вводящие уголовную ответственность за дропперство. Как пояснил депутат Говырин, теперь передача своих банковских карт, реквизитов или доступа к мобильным приложениям третьим лицам будет квалифицироваться как соучастие в преступлении. Особенно если это делалось за вознаграждение или в рамках организованной схемы. Закон, одобренный Советом Федерации 18 июня, устраняет правовую брешь– ранее доказать умысел дропперов было крайне сложно.

Меры наказания будут дифференцированы: организаторы схем (дроповоды) получат более строгие сроки, чем рядовые участники. По данным МВД, в базе потенциальных фигурантов уже числятся 30 тысяч дропперов. Чтобы не оказаться в их числе, парламентарий советует никогда не передавать свои банковские данные посторонним, не участвовать в сомнительных операциях по обналичиванию и избегать любых финансовых схем с обещанием легкого заработка.

Новые нормы направлены на разрыв цепочек преступного оборота денег — от мошенников до конечных получателей. Как подчеркивают авторы инициативы, даже техническая передача карты без личного участия в хищении теперь будет считаться пособничеством. Это серьезный сигнал для тех, кто рассматривает дропперство как способ быстрого заработка — теперь за такие действия грозит не просто блокировка счета, а реальный тюремный срок.

Ранее стало известно, сколько человек могут попасть под статью о дропперах.