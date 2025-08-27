Раскрыты риски спонтанных покупок на маркетплейсах

Современная культура онлайн-шопинга с ее мелкими, но частыми заказами и массовыми возвратами ведет к значительному удорожанию логистических услуг. Как отмечает в интервью радио Sputnik замгендиректора по логистике NC Logistic Артем Васканян, именно возвратная логистика стала ключевым фактором роста издержек для продавцов маркетплейсов.

Эксперт объясняет, что каждый возврат товара требует полноценной логистической цепочки: транспортировки, обработки, проверки и повторного размещения на складе. Особенно убыточны случаи, когда покупатели возвращают части крупных заказов — одна и та же единица товара может многократно перемещаться по стране, что создает искусственную нагрузку на логистические системы.

По его словам, последствия такой модели потребления уже ощутимы: логистические компании вынуждены повышать тарифы, чтобы компенсировать возросшие операционные расходы. Это создает замкнутый круг — чем больше возвратов, тем выше стоимость доставки для всех клиентов.

Эксперт подчеркнул, что итогом становится перегрев рынка электронной коммерции, где часть покупателей может вернуться к офлайн-покупкам из-за непомерных логистических сборов. Эксперт призывает к более ответственному потреблению — осознанное формирование заказов и взвешенный подход к покупкам могут стать ключом к сдерживанию роста затрат в отрасли.

Ранее сообщалось, что россиянам разрешат пользоваться маркетплейсами и такси даже без интернета.