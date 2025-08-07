Россиянам разрешат пользоваться маркетплейсами и такси даже без интернета
Минцифры разработало схему доступа к сервисам без интернета
Фото: [Мобильные телефоны/Медиасток.рф]
Минцифры и операторы связи разработали схему, которая позволит россиянам пользоваться такси, доставками и маркетплейсами даже при отключении интернета. Доступ откроют после прохождения проверки Captcha. Об этом сообщило РИА Новости.
Минцифры предложило решение для доступа к популярным сервисам в случае отключения мобильного интернета. Пользователи смогут заказывать такси, еду и товары с маркетплейсов, даже если сеть заблокирована — для этого потребуется пройти проверку Captcha.
Техническую схему уже согласовали с операторами связи. В «белый список» войдут только массовые сервисы, включая агрегаторы такси, доставки еды и онлайн-магазины. Скорость соединения останется стандартной.
Сейчас инициатива направлена на согласование в ФСБ. Параллельно обсуждается единый порядок отключения интернета — решение будет принимать одна уполномоченная инстанция.
