Россиянам разрешат пользоваться маркетплейсами и такси даже без интернета

Минцифры предложило решение для доступа к популярным сервисам в случае отключения мобильного интернета. Пользователи смогут заказывать такси, еду и товары с маркетплейсов, даже если сеть заблокирована — для этого потребуется пройти проверку Captcha.

Техническую схему уже согласовали с операторами связи. В «белый список» войдут только массовые сервисы, включая агрегаторы такси, доставки еды и онлайн-магазины. Скорость соединения останется стандартной.

Сейчас инициатива направлена на согласование в ФСБ. Параллельно обсуждается единый порядок отключения интернета — решение будет принимать одна уполномоченная инстанция.

