Распределение рисков: что делать с рублем в августе и как спасти свои накопления

Август может стать худшим месяцем для рубля. При этом в условиях геополитической и экономической обстановки в стране, хранить накопления в валютах «недружественных стран» (в долларах и евро) — довольно рискованно, рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Уберечься от потерь

Покупка валюты так называемых «дружественных» стран также вряд ли убережет сбережения от валютных колебаний, заявила собеседница. Но есть один способ минимизировать риски крупных финансовых потерь.

«Можно распределить риски, вложив средства в разные валюты, чтобы хоть как-то снизить влияние ослабления рубля и уберечься от разорения», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Понять, зачем нужна валюта

Однако в случае острой необходимости перевести валютные сбережения в рубли так просто не получится. Доллары и евро можно обменять практически в любом отделении банка, а вот с валютами, которых раньше не было в широком обращении (юань, турецкая лира, белорусский рубль, казахстанский тенге, армянский драм, южноафриканский рэнд, узбекский сум, киргизский сом, таджикский сомони), могут возникнуть трудности.

«Да и комиссию за конвертацию валюты никто не отменял. И в целом, прежде, чем покупать валюту, необходимо понимать, для чего она требуется и что с ней в дальнейшем планируется делать. Если накопления нужны для покупки имущества или инвестирования, то лучше их хранить в валюте той страны, в которой данные операции будут проводиться», — пояснила Проданова.

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