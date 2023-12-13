Разложить по «корзинам»: экономист посоветовал россиянам воздержаться от рискованных инвестиций до лета 2024 года

Выборы президента в марте 2024 года — важное событие, которое может повлиять на экономику страны, а также на курс рубля. На фоне колебаний курса валют и предстоящих выборов, людей все чаще беспокоит, как сохранить свои сбережения.

Как сохранить накопления

Председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимир Гамза рассказал, что стоит делать в ближайшие месяцы.

«Я бы рекомендовал воздержаться от рискованных инвестиций как минимум до лета 2024 года. Поэтому предпочтительнее избрать консервативный вариант: разложить средства по четырем примерно равным «корзинам», — пояснил Гамза в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт посоветовал хранить сбережения в рублях, золоте, американских долларах и юанях.

«Если одна из составляющих не подходит по каким-то причинам, ее можно заменить пакетом из акций и облигаций ведущих российских компаний», — посоветовал собеседник издания.

Как изменится курс

Эксперт считает, что до марта следующего года статистический показатель курса доллара будет находится в четких границах.

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«Он будет находиться в коридоре от 80 до 95 рублей. После многое будет зависеть от политики, которую будет проводить избранный президент страны. Отмечу, что могут появиться мощные стимулы, подобные знаменитым майским указам», — предположил Гамза.

Экономист убежден, что решения, направленные на укрепление экономики и валюты страны, уже готовятся. По его мнению, это будут фундаментальные и стратегически важные для развития России документы.

Ранее мы писали о том, как изменится курс доллара после повышения ключевой ставки.