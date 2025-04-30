Размер МРОТ предложили поднять почти на 12 тыс. руб.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 34 тыс. руб., сообщает РИА Новости.

В документе также предлагается ввести единый минимальный почасовой заработок для работников, занятых на условиях неполного рабочего времени. Согласно расчетам, он должен составить не менее 300 руб. в час.

Как уточняется в пояснительной записке, эта сумма будет превышать уровень дохода, исходя из МРОТ при полной занятости.

Авторы инициативы также предусмотрели механизм ежегодной корректировки почасового заработка, который будет зависеть от темпов инфляции. В частности, планируется ориентироваться на индекс роста потребительских цен за прошлый год.

Федеральным законом минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года был установлен в сумме 22 440 руб. в месяц.

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