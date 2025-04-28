Матвиенко раскритиковала «крайне низкие» зарплаты молодых учителей

Министерствам труда и просвещения необходимо что-то делать с зарплатами молодых учителей, поскольку они очень низкие. Такое заявление сделала Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации. Ее слова привел РБК.

Сенатор напомнила, что зарплата разносчика пиццы не только в Москве, но и ряде других городов составляет 130 тыс. руб. В то же время молодые учителя, по ее словам, получают «плюс-минус 25 тыс., а иногда и минус».

«Не просто неконкурентная, на нее невозможно содержать семью. Да, директора как-то выкручиваются, что-то доплачивают, чтобы удержать кадры, но не всегда это получается», — указала Матвиенко.

Она также переадресовала вопрос по зарплатам молодых специалистов в сфере образования Сергею Кравцову, министру просвещения. Есть сведения, что Кравцов уже ответил на некоторые вопросы, поднятые в Совете Федерации. В частности, приказом по министерству была ограничена максимальная нагрузка на педагогов. По утверждению министра, учителям запрещено вести более 5-6 уроков за день.

Ранее сообщалось, что в 2025 году ожидается снижение роста реальных зарплат. Если в 2024 году динамика составляла 7%, то в текущем году, по расчетам, она вырастет всего на 6,8%. В 2026 году этот параметр и вовсе уменьшится до показателя в 5,7%.