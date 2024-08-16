Разработкой и производством медицинского оборудования займется новый резидент ОЭЗ «Дубна»

Компания «Медмос-МТ» стала новым резидентом подмосковной особой экономической зоны «Дубна». Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что инвестиции в реализацию проекта составят тридцать миллионов рублей. На предприятии будет создано около 15 рабочих мест для жителей муниципалитета.

Новый резидент ОЭЗ «Дубна» планирует разрабатывать и производить терморегулирующее устройство «Гипотерм». Такое оборудование применяется в различных областях медицины — неврологии, кардиологии, травматологии, неонатологии, например, при выхаживании новорожденных, перенесших асфиксию в родах. Конфигурация устройства позволяет проводить сеанс одновременно двум пациентам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил государственные награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС.