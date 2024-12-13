Разрешение экспортировать бензин из России не повлияло на его отправки за рубеж

После того как российским производителям было разрешено поставлять топливо за рубеж, они не стали экспортировать его. Такие данные появились у агентства Bloomberg.

С 1 декабря в России разрешен экспорт бензина. При этом ни один поставщик за истекшие две недели не отправил за границу ни одной партии бензина. Нефтяные компании не в состоянии отправить морем партии топлива, по этой причине у них нет контрактов на поставку.

Вдобавок к этому они сократили свои поставки дизельного топлива. В результате общие отправки всех нефтепродуктов по итогам первой недели декабря упали вдвое по сравнению с ноябрьским показателем.

Аналитики жалуются на то, что в России с началом спецоперации были засекречены все данные по объемам добычи нефти. В итоге им получается оперировать только цифрами по морским перевозкам в РФ. За счет этого они хоть как-то в состоянии ценить количество добываемой нефти только по динамике морских перевозок.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Йоргенсен пообещал, что приложит все свои силы к разрыву связей ЕС с РФ в топливной сфере. По его утверждению, это позволит улучшить экологию, а также снизит цену на энергоносители.