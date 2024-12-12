Politico: еврокомиссар по энергетике пообещал разорвать связи с РФ в топливной сфере

Власти Евросоюза планируют насовсем разорвать все связи с Россией в области обеспечения топливом. Такое заявление сделал Дэн Йоргенсен, еврокомиссар по вопросам энергетики. Его слова привело издание Politico.

Еврочиновник сообщил, что считает самой важной своей целью разорвать все связи данного политического объединения и РФ в топливной сфере. Для этого крайне важно задействовать источники получения возобновляемой энергии, за счет этого Европа сумеет преодолеть зависимость от РФ. Вдобавок, это позволит обеспечить более благополучное по части экологии будущее.

«Я сделаю своим главным приоритетом снижение цен на энергоносители для нашей промышленности, для наших людей», — указал Йоргенсен.

Ранее сообщалось, что послы из стран Евросоюза согласовали между собой 15-й пакет санкций в отношении России. Очередные рестрикции коснутся танкеров, которые перевозят российскую нефть. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен уже одобрила введение данного пакета.