«Развитие отложенного удовлетворения»: выяснилось, почему к планированию семейного бюджета надо привлекать детей

Семейные бюджетные цели являются важной частью финансового планирования и способствуют эффективному управлению семейными финансами в целом. Конец года и начало следующего — как раз время с ними определяться.

Но финансовый эксперт Кристина Лотковая советует в этот и последующие годы привлекать к такому процессу детей.

«Включение детей в процесс установления семейных бюджетных целей не только обеспечит их осознанное отношение к деньгам, но и поможет развить у них финансовую ответственность и навыки управления своими финансами», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, это помогает малышам понять, что деньги являются ограниченными ресурсами и их использование требует взвешенного подхода.

«Родители могут объяснить детям основные категории расходов, такие как покупка продуктов питания, оплата счетов, развлечения и учеба. Затем совместно с детьми можно определить, на что предпочтительнее потратить свободные деньги и каких целей стоит достичь. Так подрастающее поколение поймет, что при контроле денежного потока гораздо легче реализовать свои мечты и желания», — уточнила Лотковая.

По ее словам, использование карманных денежных средств или бюджета, назначенного родителями, позволит детям осознанно выбирать, на что они хотят потратить свои деньги и понимать, что неоправданные траты могут привести к отсутствию средств для чего-то долгожданного.

«Одним из способов приучить ребенка контролировать свои хотелки и учиться откладывать на будущие цели является развитие отложенного удовлетворения. Дети должны понять, что получение немедленного удовольствия может иметь последствия в виде ограничения возможностей в будущем», — добавила эксперт.

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