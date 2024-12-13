РБК: банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией

Банки в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) увеличили средние сроки обработки платежей для российского бизнеса до двух недель. Эта проблема нарастала в течение всего 2024 года, но особенно обострилась в ноябре после введения жестких санкций США против российских банков. Об этом сообщили представители транспортных компаний и профильные юристы, передает РБК.

С Января по ноябрь 2024 года среднее время обработки платежей между Россией и ОАЭ составило 10–14 дней, что на 29% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее, отметил Вадим Филатов, совладелец и замдиректора транспортной компании ПЭК.

Светлана Деревенко, управляющий партнер юридической фирмы «Поправко, Деревенко и партнеры», подтвердила, что действительно произошло увеличение сроков обработки транзакций до 14 дней.

По ее словам, с конца ноября многие участники внешнеэкономической деятельности отмечают значительное усугубление ситуации.

В некоторых случаях деньги либо возвращаются через одну-две недели, либо списаны с счетов в ОАЭ и до сих пор не поступили на российские счета или обратно.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в следующем году ожидается увеличение числа иностранных инвесторов на российском рынке.