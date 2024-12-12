Власти допустили приток иностранных инвесторов из-за «победы жадности»

В следующем году ожидается увеличение числа иностранных инвесторов на российском рынке, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев во время обсуждения в Госдуме проекта «Основные направления развития финансового рынка России до 2025 года и на период 2026 и 2027 годов», передает РБК.

Моисеев подчеркнул, что российский рынок предлагает высокий уровень доходности для бизнеса, что, по его словам, весьма привлекательно.

«Когда регуляторная среда будет такая, что люди будут уверены, что они смогут безопасно [вывести] свои деньги в момент, когда они захотят вывести, то я уверен, что у нас приток иностранных инвестиций будет», — уточнил замминистра финансов.

Он также допустил возможность прихода инвестиций из «недружественных» стран, которые, по его мнению, будут реализованы через цепочку посредников под видом дружественных. Он отметил, что абсолютно не сомневается, что в следующем году появятся первые признаки такого притока.

Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают проект указа президента, призванный «обеспечить гарантии для новых иностранных инвесторов, независимо от их происхождения», чтобы иностранные вкладчики чувствовали себя уверенно на российском рынке, сообщил Моисеев.

Ранее в Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента о снятии главы ЦБ.