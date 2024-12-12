РБК: банки ограничили сроки кредитов наличными

Кредитные организации в РФ перестали растягивать срок выдачи кредитов, поскольку такая практика теперь невыгодна их клиентам. Если раньше на такой шаг шли, чтобы уменьшить сумму ежемесячной выплаты, то теперь из-за очень большой ставки Банка России заемщикам приходится сильно переплачивать. По этой причине банки стали сокращать срок погашения кредита. В ноябре средний срок полной выплаты займа составлял 26 месяцев, в октябре он был на девять месяцев дольше.

Параллельно этому вырос срок, на который выдается ипотечный заем. С ним ситуация совершенно противоположная той, что происходит в обычном кредитовании. По итогам ноября средний срок ипотеки вырос до 330 месяцев с 260 месяцев. Таких показателей не наблюдалось как минимум последние четыре года.

Ранее эксперт Загоренко рассказала россиянам о «правильной ипотеке». По ее правилам, первые несколько лет заемщик выплачивает сниженные проценты, и только после того выплачивает уже существенные выплаты на остаток суммы кредита.