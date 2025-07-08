Блогер Татарка FM присоединилась к проекту «Доброе дело» в Балашихе

Видеоблогер Лилия Абрамова, известная как Татарка FM, присоединилась к гуманитарному проекту «Доброе дело» и вместе с волонтерами в Балашихе сплела маскировочные сети для участников специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Наш гуманитарный проект „Доброе дело“, стартовавший в 2022 году, перерос в масштабное движение, объединившее тысячи неравнодушных жителей Подмосковья. Приятно видеть, что к нему присоединяются и известные личности. Вместе с волонтерами они собирают и сортируют гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Блогер познакомилась с волонтерами в Региональном ресурсном центре в Балашихе, которые провели для нее экскурсию по центру. Руководитель центра Елена Жарова подчеркнула важность того, что публичные люди оказывают поддержку и проявляют интерес к такой деятельности. Она добавила, принять участие в различных мероприятиях можно после регистрации на платформе «Волонтеры Подмосковья».

Лилия Абрамова также помогла рассортировать гуманитарную помощь, которую отправят в филиал военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

«Очень важно проводить такие встречи чаще, потому что люди, вернувшиеся с СВО, нуждаются в нашей поддержке и внимании. Им нужно быть нужными. Наша главная задача — помочь им скорее восстановиться», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.