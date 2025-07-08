США возобновляют военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил отправку «оборонительного оружия» Украине, отменив временную паузу в поставках. Об этом соощило РИА Новости.

Администрация Трампа возобновила военную помощь Украине после краткосрочного перерыва. Президент США заявил, что лично одобрил отправку «оборонительного оружия», не уточнив конкретных типов вооружений. Ранее издание Politico сообщало о приостановке поставок из-за нехватки американских запасов, но уже 7 июля Трамп пообещал усилить поддержку Киева.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что ведомство готовит новые партии вооружения, акцент делается именно на «оборонительных» системах.

Решение Вашингтона может обострить отношения с Москвой, которая неоднократно заявляла о недопустимости милитаризации Украины. Ранее Кремль предупреждал, что новые поставки оружия лишь усугубят конфликт на Украине.

Ранее индекс Мосбиржи упал почти на 1% после заявлений Трампа.