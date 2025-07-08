Российский рынок просел: индекс Мосбиржи упал почти на 1% после заявлений Трампа
Индекс Мосбиржи упал на 0,86% из-за новостей о новых санкциях США
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Индекс Мосбиржи резко снизился на 0,86% после заявлений Дональда Трампа о возможных новых санкциях против России. Инвесторы отреагировали на неопределенность, сбросив акции. Об этом сообщил РБК.
Российский фондовый рынок продемонстрировал негативную динамику на фоне сообщений о возможных новых санкциях со стороны США. К 19:56 мск индекс Мосбиржи опустился до 2731,75 пункта, потеряв 0,86%. Ранее, в 19:34 мск, снижение составляло 0,68%.
Поводом для снижения стали слова президента США Дональда Трампа, который подтвердил, что изучает законопроект о «жестких» мерах в отношении России. Подробностей он не раскрыл, лишь намекнув на «сюрприз».
С момента прихода Трампа к власти Вашингтон не вводил новых ограничений против Москвы, несмотря на торговые споры с другими странами. Однако теперь инвесторы опасаются, что ситуация может измениться, что и спровоцировало распродажу активов.
Ранее президент Бразилии раскритиковал торговые угрозы Трампа.