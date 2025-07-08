Трамп рассматривает «жесткие» санкции против России

Дональд Трамп заявил, что администрация США «очень серьезно» рассматривает возможность введения новых санкций против России. Американский президент также раскритиковал заявления российского руководства, назвав их «бессмысленными». Об этом сообщил телеканал MSNBC.

На фоне продолжающейся напряженности в международных отношениях американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон изучает возможность ужесточения санкционного давления на Москву. В частности, речь идет о законопроекте, внесенном в Конгресс США, который предполагает введение дополнительных ограничительных мер.

Трамп отметил, что, несмотря на дипломатические заявления со стороны России, администрация США настроена серьезно. По его словам, многие высказывания российских представителей звучат эффектно, но не имеют реального содержания.

Российские власти неоднократно заявляли, что санкционная политика Запада не приносит желаемых результатов, а лишь усугубляет международную ситуацию. В Кремле подчеркивали готовность к диалогу, но лишь на условиях равноправия и взаимного уважения интересов.

Ранее Трамп сделал неожиданное заявление о будущем Илона Маска в США.