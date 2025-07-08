Ураган в Ярославле: ребенок в больнице, десятки машин раздавлены

Мощный ураган обрушился на Ярославль, оставив после себя разрушения: девятилетний мальчик с переломом ноги госпитализирован, десятки машин повреждены, а город встал в 10-балльных пробках. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

На Ярославль обрушился мощный ураган. Шквалистый ветер повалил деревья — одно из них придавило 9-летнего ребенка, сломав ему голень. Мальчика экстренно доставили в больницу.

Всего ураган повалил около 30 деревьев, которые, падая, раздавили припаркованные автомобили. В некоторых районах из домов вылетели стекла, а движение транспорта было парализовано на целый час — троллейбусы прекратили работу, а объездную дорогу пришлось перекрыть. Пробки быстро достигли максимального уровня в 10 баллов.

Особенно пострадали крупные торговые центры — гипермаркеты «РИО» и «Глобус» частично затопило. Спасатели и коммунальные службы работают в усиленном режиме, устраняя последствия разгула стихии.

Ранее сильный ураган произошел в Венгрии: 366 тыс. домохозяйств остались без света.