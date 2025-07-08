Яичный шантаж: раскрыта новая схема вымогательства в новостройках

Владельцы квартир в новостройках столкнулись с новой формой вымогательства — строители стали замуровывать куриные яйца в стены, чтобы потом шантажировать жильцов. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Технология проста: рабочие прячут сырые яйца в нишах под розетками, за гипсокартонными перегородками либо в каком-либо другом укромном месте. Объект сдают, а продукт тем временем протухает, заполняя квартиру невыносимым запахом. Когда жильцы начинают искать источник вони, появляются «доброжелатели» из числа строителей, готовые указать точное местонахождение зловонного сюрприза за деньги.

Канал выяснил, что в Екатеринбурге женщина обнаружила яйцо в нише под розеткой. В Москве на Рублевском шоссе строители требовали 100 тысяч рублей за устранение подобной проблемы. Некоторые новоселы теперь принимают квартиры с тепловизорами, пытаясь выявить потенциальные «вонючие закладки» до заселения.

Юристы отмечают, что подобные действия строителей подпадают под статью о мошенничестве. Пострадавшим рекомендуют обращаться в полицию, а не платить вымогателям.

Ранее в МВД предупредили об имитации звонков от глав регионов с помощью дипфейков.