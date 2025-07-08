В Подольске в честь Дня семьи, любви и верности провели чаепитие для юбиляров совместной жизни

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

В Подольске в честь Дня семьи, любви и верности организовали чаепитие для пяти семей, чей брачный союз длится более 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Супружеские пары поздравил председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин. Среди почетных гостей оказалась семья Владимира и Нины Овсянниковых, которая отметила 60-летие совместной жизни и бриллиантовую свадьбу.

В рамках мероприятия гостям также вручили уникальные исторические документы из архива ЗАГСа, в которых рассказали о дне их свадьбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.