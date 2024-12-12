РБК: бизнес заявил о риске банкротств и сокращений в дорожном строительстве

Предприниматели, занятые в сфере строительства дорог, ожидают банкротств и сокращений персонала в данной отрасли. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на заявление Национальной ассоциации инфраструктурных компаний.

Данная ассоциация включает в себя крупнейших представителей этой отрасли. Она подготовила отчет, по которому в последующие годы наступит деградация ряда фирм, занятых в данной сфере. Причины для этого будут комплексными: отсутствие значимых проектов по строительству, ремонту дорог и мостов и многое другое.

«Смещение финансирования по уже реализующимся объектам на один-три года в сочетании с высокой ключевой ставкой и ростом издержек приведут к деградации отрасли и негативным последствиям», — указали представители этой организации.

К негативным последствиям составители доклада отнесли сокращение персонала, утрату производственных мощностей предприятиями, снижение количества техники, рост банкротств, снижение налоговых поступлений и так далее.

Ранее сообщалось, что московский Арбитражный суд признал банкротом компанию Ralf Ringer, которая производит обувь. Эта фирма не выплатила государству налоги на сумму более чем в полмиллиарда рублей. Плюс к этому она накопила долги перед своими партнерами.