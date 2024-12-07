Московский арбитраж признал банкротом обувную компанию Ralf Ringer

Арбитражный суд города Москвы объявил о банкротстве обувной компании Ralf Ringer на основании заявления от ООО «Стивали», владельца фабрики в подмосковном городе Талдом, где компания арендует производственные площади. Это следует из информации, опубликованной в базе данных суда.

В июне 2023 года в суд поступило заявление от компании «Стивали». В материалах дела не указана сумма задолженности обувной компании перед заявителем. В августе 2023 года стало известно, что генеральный директор Ralf Ringer Андрей Бережной и генеральный директор «Промснабпоставки» (имя не раскрывается) стали фигурантами дела о неуплате налогов.

7 ноября 2024 года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу против них по статьям 199 и 33 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, они использовали реквизиты 14 аффилированных компаний и «Промснабпоставки» для составления ложных налоговых деклараций. В результате Ralf Ringer не выплатила налогов на сумму более 588 миллионов рублей за период с 2015 по 2017 год.

Ralf Ringer — это компания, которая выпускает обувь под своим брендом, а также товары под торговыми марками Piranha и Riveri. Производственные мощности компании находятся в Москве, Зарайске и Владимире. В распоряжении компании более 1500 торговых точек.

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